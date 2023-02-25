Malatya Erhaç Havaalanı inşaatında göçük: 2 işçi toprak altında kalarak hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Depremin vurduğu Malatya'dan bir acı haber daha geldi. Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında yaşanan göçükte, 2 işçi toprak altında kalarak can verdi. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Erhaç Havaalanı yeni terminal binasının alt yapı inşaatı sırasında işçilerin boru döşediği sırada toprak kayması yaşandı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI Malatya ve Elazığ İtfaiyelerinin yanı sıra 7. Ana Jet Üs Komutanlığı ve Devlet Hava Meydanları itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında göçük altında kalan 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI İşçilerin cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Malatya 3. Sayfa Haberler

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