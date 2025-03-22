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Hava Saldırısı: İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'na Saldırdı

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İsrail savaş uçakları, iftar vaktine kısa bir süre kala Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ev yıkıldı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlendi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde katliamlarına devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda yerleşim yerlerine saldırdı. İftar vaktinden dakikalar önce düzenlenen hava saldırısı Filistinli bir aktivistin kamerasına yansıdı.

Filistinli kaynaklar, saldırıda çok sayıda evin yıkıldığını bildirirken, İsrail ordusunun bölgeyi hedef almadan Filistinlilere bölgeyi boşaltmalarını emrettiğini açıkladı.

Saldırıda yaralananlar olduğu ve El-Avda Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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