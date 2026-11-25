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Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Tofaş marka otomobilin motosikletle çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü metrelerce havaya savrularak ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Tofaş marka otomobil, karşıdan gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, metrelerce uçarak ağır yaralandı. Otomobilin karşıdan gelen motosikletle çarpışması ve sürücüsünün metrelerce uçtuğu anlar kameraya yansıdı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan sürücüyü ilk yardım müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı