Hatay Samandağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi, HBB ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; olay yerinde emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kuşalanı Mahallesi'nde 2 otomobilin çarpışmasıyla trafik kazası yaşandı. Meydana gelen kazada yaralanan 2 vatandaş, HBB ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı