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Hatay Reyhanlı'da iş yeri önündeki demir korkuluğu çalan şüpheli kamerada görüldü

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Hatay Reyhanlı'da iş yeri önündeki demir korkuluğu çalan şüpheli kamerada görüldü Haber Videosunu İzle
Hatay Reyhanlı'da iş yeri önündeki demir korkuluğu çalan şüpheli kamerada görüldü
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dün Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde merdivendeki demir korkuluğu sallayarak çıkaran şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibinin durumu polise bildirmesi üzerine ekipler, şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iş yerinin önünde yer alan merdivendeki demir korkuluğu çalan şahsın o anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi üzerindeki iş yerinin önünde yaşandı. Şüpheli şahıs, etrafı kontrol ettikten sonra iş yerinin önünde bulunan merdivendeki demir korkuluklara yaklaştı. Demir korkulukları bir süre sallayan şahıs, sallamanın ardından yerinden çıkan demir korkuluğu alarak olay yerinden uzaklaştı. İş yerine gelen vatandaş, merdivende bulunan demir korkulukların yerinde olmadığını görünce kamera kayıtlarını inceledi. Kamera kayıtlarına inceleyen işyeri sahibi, demir korkulukların çalındığını görünce durumu polis ekiplerine sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalamak için inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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