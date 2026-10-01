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Hatay Payas'ta hurdacıda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

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Hatay Payas'ta hurdacıda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı
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Hatay'ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bir hurdacıda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgede emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın; Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan hurdacıdan alevler yükseldi. Yangının ardından ekipler tarafından bölgede çalışma başlatıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak çevrede güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmediği bildirildi. Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte ekiplerin olay yerindeki çalışmaları tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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