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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kiralık araç firmaları ile günübirlik kiralanan apartlara yönelik denetimlerde 15 iş yeri kontrol edilirken, 178 kişinin sorgulaması yapıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 16 Kasım tarihinde ilçe genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, kiralık araç firmaları ve günübirlik kiralanan apartlar kontrol edildi.

Denetimlerde 3 iş yerinin kiralık araçlarında GPS cihazı bulundurmadığı, 2 iş yerinin kira sözleşmesi bulundurmadığı, 2 iş yerinin KABİS bildirimi yapmadığı belirlendi.

Ayrıca 3 iş yerinde anlık veri girişi yapılmadığı, 3 iş yerinde usulüne uygun kayıt tutulmadığı tespit edildi. Bir işletmede ise fuhuş yapıldığı belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı