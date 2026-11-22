Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil feyezan kanalına düştü, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Meydan Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil feyezan kanalına düştü. Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı ve hastanede tedavi altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde feyezan kanalında düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Meydan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil feyezan kanalına düştü.
Kazada yaralanan vatandaş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıs hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı