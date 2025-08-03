Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Hatay'ın Erzin ilçesi 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
HATAY'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Hatay'ın Erzin ilçesinde akşam korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.25'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
VATANDAŞLAR KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI
Sarsıntı yerin 12.33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa