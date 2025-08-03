Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem
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Hatay'ın Erzin ilçesinde saat 22.25'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 12.33 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Hatay'ın Erzin ilçesi 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

HATAY'DA 3.9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Hatay'ın Erzin ilçesinde akşam korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.25'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Hatay'da 3.9 büyüklüğünde deprem

VATANDAŞLAR KISA SÜRELİ PANİK YAŞADI

Sarsıntı yerin 12.33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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