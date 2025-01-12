Hatay'ın Arsuz İlçesinde Otluk Alanda Yangın

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Arsuz ilçesi Arpaçiftlik Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede bulunan otluk alanda başlayan yangın palmiye ağaçlarına da sıçradı. Palmiye ağaçlarının yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında otluk alan ve palmiye ağaçları zarar gördü. - HATAY