Hatay'da 3.3 büyüklüğünde deprem

Güncelleme:
AFAD verilerine göre, saat 01.55'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 3.3 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Deprem, 9.85 kilometre derinlikte oluştu ve kent merkezinde paniğe yol açtı. Ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum yaşanmadı.

