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Hatay Erzin'de yıldırım cami minaresine isabet etti, elektronik eşyalar zarar gördü

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Hatay Erzin'de yıldırım cami minaresine isabet etti, elektronik eşyalar zarar gördü
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Hatay'ın Erzin ilçesinde sağanak yağış sırasında caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle caminin ses sistemi, minaredeki hoparlörler ve klimalar başta olmak üzere çok sayıda elektronik eşya kullanılamaz hale geldi.

Hatay'ın Erzin ilçesinde sağanak yağış sırasında caminin minaresine isabet eden yıldırım, camideki elektronik eşyalara zarar verdi.

Olay, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Şiddetli yağış sırasında Yeşiltepe Mahallesi Camii'nin minaresine yıldırım isabet etti. Yıldırım nedeniyle caminin ses sistemi, minaredeki hoparlörler ve klimalar başta olmak üzere çok sayıda elektronik eşya kullanılamaz hale geldi.

Yeşiltepe Mahallesi Camii İmamı Şakir Otcu, "Akşam saatlerinde etkili olan yağışla birlikte camimizin bütün tesisatı yandı. Minaremizde bulunan hoparlörler yandı, camimizdeki klimaların hepsi yandı. Camimizde büyük bir hasar var. İnşallah düzelteceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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