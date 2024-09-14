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Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Yıkım Anı Kamerada

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Hatay'da depremde hasar gören 6 katlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bir bloğunun kontrollü yıkım anı kameralara yansıdı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hatay'da depremde hasar alan 6 katlı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'nin bir bloğunun yıkılma anı kameraya yansıdı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi ağır hasar almıştı. 2017 yılında hizmete açılan Hatay Eğitim Araştırma Hastanenin yıkımına geçtiğimiz günlerde başlandı. Antakya ilçesi Uydukent Mahallesi'nde bulunan 6 katlı hastanenin bir bloğu, iş makinesiyle kontrollü olarak yıkıldı. Binanın yıkılma anıysa kameralara yansıdı. Hastanenin bir bloğunun yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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