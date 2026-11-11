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Hatay Defne'de dönerci yangını itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı

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Hatay Defne'de dönerci yangını itfaiye ekiplerince büyümeden kontrol altına alındı
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Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde bulunan dönercide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınan yangında iş yeri zarar gördü, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Hatay'ın Defne ilçesinde dönercide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Harbiye Mahallesi'nde bulunan dönercide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması yapıldı ve gerekli emniyet tedbirleri sağlandı. Yangında iş yeri zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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