Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü 3. Sayfa Haberleri Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili olarak Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi Türk... Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili olarak Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Hatay'dan İstanbul'a getirildi. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Hatay'daki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi. 32 kişilik itfaiye ekibi İstanbul'a geldi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen 32 kişilik itfaiye ekibi burada hazırda bekleyen araçlarla gitmek istedikleri yerlere kadar götürüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş İstanbul İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

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