Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü

3. Sayfa Haberleri

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili olarak Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi Türk...

Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 itfaiyeci İstanbul'a döndü

İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde yıkım oluşturan deprem ile ilgili olarak Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarına katılan 32 kişilik İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Hatay'dan İstanbul'a getirildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından etkilenen 10 ildeki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Hatay'daki enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmalarına katılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

32 kişilik itfaiye ekibi İstanbul'a geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakla saat 02.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na gelen 32 kişilik itfaiye ekibi burada hazırda bekleyen araçlarla gitmek istedikleri yerlere kadar götürüldü.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Aktaş - 3. Sayfa

İstanbul İtfaiye Hatay 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title