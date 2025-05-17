Hatay'da Yıldırım Düşen Ev Alev Alev Yandı, Çift Hastaneye Kaldırıldı

Hatay'da Yıldırım Düşen Ev Alev Alev Yandı, Çift Hastaneye Kaldırıldı
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Hatay'ın Payas ilçesinde, yıldırım isabet eden bir evde çıkan yangın sonucu karı koca hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen çift taburcu olurken, evleri tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Hatay'da yıldırım isabet eden ev küle dönerken, çıkan yangında dumandan etkilenen karı koca hastanede tedavi görerek taburcu oldu.

Geçtiğimiz Perşembe günü Hatay'da etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemiş ve şimşekler geceyi aydınlatmıştı. Yağışlı havanın etkisiyle Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde Duman ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil eve yıldırım isabet etti. Evde yaşayan Duman çiftinin 2.katta uyuduğu esnada evin düşen yıldırım yangına neden oldu. Yangından dolayı ev kullanılmaz hale gelirken karı ve koca dumandan etkilenerek hastanede tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanan çift, taburcu edilerek küle dönen evlerine geldiklerinde hüzün yaşadılar.

"2 gece önce etkili olan yağışta evime yıldırım isabet etti"

Evininin zarar gördüğünü ifade eden Ahmet Duman, "2 gece önce etkili olan yağışta evime yıldırım isabet etti. Evimin komplesi yandı" dedi.

"Dumandan etkilendik, hastanede müdahale ettiler"

Yangın esnasında komşularının kendilerini uyandırdığı ifade eden Ayşe Duman, "Evdeydim yatıyordum, komşularım uyandırdılar. Kalktığımda ev tamamen yanmıştı, itfaiye vardı. O anda şoka girdik, eşimle beraber. Dumandan etkilendik, hastanede müdahale ettiler. Evim tamamen yandı ve küle döndü. Hiç bir şey kalmadı evimizde" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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