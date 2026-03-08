Kaza yapan araç alevlere teslim oldu
Hatay Kırıkhan'da refüje çarparak alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kazada sürücü hafif yaralandı, araç ise kullanılmaz hale geldi.
Olay, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Y.B. idaresindeki 31 AIF 382 plakalı otomobil, Kırıkhan-Antakya yolunun Topboğazı mevkiisinde refüje çarptı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta kullanılmaz hale gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı