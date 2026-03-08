Haberler

Kaza yapan araç alevlere teslim oldu

Kaza yapan araç alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Hatay Kırıkhan'da refüje çarparak alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Kazada sürücü hafif yaralandı, araç ise kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da refüje çarparak alev alev yanan araç kullanılmaz hale geldi.

Olay, Kırıkhan ilçesi Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Y.B. idaresindeki 31 AIF 382 plakalı otomobil, Kırıkhan-Antakya yolunun Topboğazı mevkiisinde refüje çarptı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta kullanılmaz hale gelirken sürücü hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

