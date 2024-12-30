Hatay'da Yangın: Apartman Dairesi Kullanılamaz Hale Geldi
Hatay'ın Payas ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın 2. katında çıkan yangın nedeniyle daire kullanılmaz duruma geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı, ancak yaralanma yaşanmadı.
Hatay'da alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Payas ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 3 katlı apartmanın 2. katında yaşandı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede evi saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanma yaşanmazken apartman dairesi kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa