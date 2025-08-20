Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Adet Captagon ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Adet Captagon ve Metamfetamin Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 700 adet captagon ve 0,84 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili M.U. tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 700 adet captagon ve metamfetamin ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, M.U.'nun Antakya Tanışma Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 700 adet captagon ve 0,84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan M.U., gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Komisyona damga vuran Çukurca gazisi! Takma gözünü eline alıp konuştu

Komisyona damga vuran Çukurca gazisi: Takma gözünü elini alıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözünü bir an olsun ayırmadı! İlk 11'de sahaya çıkan Arda Güler'e sevgili sürprizi

İlk 11'de sahaya çıkan Arda'ya büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.