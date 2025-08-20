Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 700 Adet Captagon ve Metamfetamin Ele Geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 700 adet captagon ve metamfetamin ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalarda, M.U.'nun Antakya Tanışma Mahallesi'nde bulunan ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramada 700 adet captagon ve 0,84 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak yakalanan M.U., gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY