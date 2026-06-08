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Seraları uyuşturucu üretim tesisine çeviren şahıslara operasyon

Seraları uyuşturucu üretim tesisine çeviren şahıslara operasyon
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 55 kg kubar esrar, 121 kök Hint keneviri, silahlar ve yüklü miktarda döviz ile ziynet eşyası ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu yetiştirilen seralarda Hint keneviri ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik yürütülen kararlı çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında 6 Haziran tarihinde Samandağ ilçesinde bulunan 3 ikamet ve ikametlerin bahçelerinde arama yapıldı. Yapılan aramda; 55 kilogram kubar esrar, 121 kök Hint keneviri, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet AK-47 şarjörü, 192 adet AK-47 fişeği, 50 adet 9x19 mm parabellum fişeği, 43 adet 7.65 mm fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 600 euro, 7 bin 300 dolar, 120 bin 400 TL ve yaklaşık 100 bin TL değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan O.C., C.C., G.C., Z.C., G.C. ve Ç.C. isimli 6 şüpheli şahıs, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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