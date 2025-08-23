Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Kök Kenevir ve Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde bahçe içerisinde hint keneviri ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Payas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstiklal mahallesinde ikamet eden İ.Y. isimli şüpheli şahsın evinin bahçe kısmında kenevir bitkisi yetiştirdiği yöndeki tespit üzerine, Savcılıkça verilen arama kararına istinaden adreste Narkotik köpeği eşliğinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; şüpheli şahsın evinin arka tarafındaki bahçede çalılıklar arasına gizlenmiş 1 metre boyunda 5 kök kenevir bitkisi, baraka şeklindeki evin içinde 2 adet uyuşturucu olduğu değerlendirilen hap, Sincan Mahallesindeki yayla evinde ise 15 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli İ.Y. isimli şahıs Savcılık talimatıyla gözaltına alındı. - HATAY