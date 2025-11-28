Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Bin 560 Hap Ele Geçirildi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir adrese yapılan baskında piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Arsuz ilçesi Konarlı Mahallesi'nde tespit edilen bir ikamette yapılan aramada; 21 bin 560 adet uyuşturucu hap, 24,11 gram sentetik Kannabinoid ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerini 4 milyon 372 bin TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY