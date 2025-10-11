Haberler

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya ilçesinde emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu baskınında 268 gram esrar ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Hatay'da Antakya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmada durdurulan otomobilde yapılan aramada gözaltına esrar maddesi ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmada; Antakya Odabaşı Mahallesinde içerisinde 3 şahsın bulunduğu otomobil de arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 adet beyaz kese torba içerisinde 268 gram takoz Esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan E.A.U., S.Z. ve Ç.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

Dev eser bugün hizmete açılıyor! Bahçeli'nin ne yapacağı merak konusu
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA ve FIFA arasında büyük kriz

UEFA ve FIFA arasında büyük kriz çıktı
Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu

Her aşamada varız! Türk askerinin Gazze'deki görevi belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.