Hatay'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Gözaltı

Hatay'da Antakya ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik çalışmada durdurulan otomobilde yapılan aramada gözaltına esrar maddesi ele geçirildi, 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik yürüttüğü çalışmada; Antakya Odabaşı Mahallesinde içerisinde 3 şahsın bulunduğu otomobil de arama yaptı.

Yapılan aramada, 2 adet beyaz kese torba içerisinde 268 gram takoz Esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araç içerisinde bulunan E.A.U., S.Z. ve Ç.A. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - HATAY