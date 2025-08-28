Hatay'da Trafik Kazası: 1 Ölü, Kamyon Şoförü Kaçtı

Hatay'da yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybederken, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda Tofaş otomobili sürükleyen kamyon sürücüsünün, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı ortaya çıktı. Olay sonrası kaçan kamyon şoförü, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kaza, İskenderun ilçesi Modern Evler Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 31 AYF 771 plakalı kamyon, Yasin İşlek idaresindeki 31 V 7501 plakalı Tofaş marka otomobili önüne alarak sürükledi. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Safinaz İşlek olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından olay yerinden kaçan kamyon şoförü M.K., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - HATAY