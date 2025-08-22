Hatay'da Tofaş Marka Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: 2 Yaralı

Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada Tofaş marka otomobil, kamyonetle çarpışarak hurdaya döndü. Olayda otomobildeki 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Topaktaş yaylası yolunda meydana geldi. Tofaş marka otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen Tofaş'ta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
