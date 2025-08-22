Hatay'da Tofaş Marka Otomobil Kamyonetle Çarpıştı: 2 Yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonetle çarpışarak hurdaya dönen Tofaş marka otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Topaktaş yaylası yolunda meydana geldi. Tofaş marka otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen Tofaş'ta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY