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Hatay'da Tofaş ile tır çarpıştı: 4 yaralı

Hatay'da Tofaş ile tır çarpıştı: 4 yaralı
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Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesinde meydana gelen kazada, dönüş yapmak isteyen Tofaş marka otomobil, tır ile çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Hatay'da tır ile çarpışarak hurdaya dönen Tofaş'ta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep - Hatay yolu Hassa ilçesi Eğribucak kavşağında yaşandı. Kavşakta dönüş yapmak isteyen M.E.Ç. idaresindeki 31 AJB 013 plakalı Tofaş marka otomobil, N.T. idaresindeki 27 BBN 119 plakalı Mercedes Benz marka tır ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen Tofaş'ta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi. Araçların çekilmesiyle yol çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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