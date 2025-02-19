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Hatay'da Tırla Çarpışan Fiat Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Hatay'da Tırla Çarpışan Fiat Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Belen-İskenderun yolunda meydana gelen kazada, tırla çarpışan Fiat otomobilin sürücüsü Alpaslan K. (49) hayatını kaybetti. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücünün cansız bedeni morga kaldırıldı.

Hatay'da tırla çarpışan Fiat otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Belen- İskenderun yolu İsume mevkisinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki Alpaslan K. (49) idaresindeki 31 ALM 763 plakalı Fiat marka otomobil tırla çarpıştı. Kazada kağıt gibi ezilen otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edilen şahsın cansız bedeni morga kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici ile otoparka çekildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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