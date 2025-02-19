Yenidoğan davasında yargılanan doktorlar meslekten 3 yıl men edildi

Türkiye'nin konuştuğu dava sürerken Sağlık Bakanlığı'ndan yeni karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TÜSİAD'ın eleştirilerine çok sert yanıt

"Ey TÜSİAD" diye söze başladı, devamında çok sert ifadeleri var
İstanbul'da vorteks radara yansıdı! Kuvvetli kar yağışı geliyor

İstanbul'da kırmızı alarm! Valilik 7 maddede uyardı
Erdoğan'ın yanıtsız bıraktığı İmamoğlu sorusu

Koridorda mikrofon uzattılar: İmamoğlu ile yarışmaya ne dersiniz?

Hatay'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Hatay'da Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da meydana gelen trafik kazasında, tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hatay'da tırla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi hayatını kaybetti 1 çocuk yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Dörtyol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan U. yönetimindeki otomobil 80 GY 933 plakalı tır, çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Orhan U. ve Esma U. hayatını kaybederken otomobilde bulunan 1 çocuk yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hayatını kaybedenler ve yaralı, sağlık ekipleri tarafından Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araç vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bakan Işıkhan'ı yıkan haber! Gelişmeyi Murat Kurum duyurdu
img

Fenerbahçe'den En-Nesyri'yi tahtından edecek transfer hamlesi
img

Özgür Özel'i bu görüntü üzerinden vurdu: 85 milyona rezil oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar

Ülke gündemine oturan derbinin yabancı hakemi kim olacak? İşte adaylar
Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı

Sahte zeytinyağı nasıl ayırt edilir? İşin uzmanı püf noktasını anlattı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu: Keşke en kısa zamanda ölsem

Üst geçidi kullanmayınca polis ceza makbuzunu eline tutuşturdu
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Deprem uzmanı bir ilimizi uyardı: Volkanik patlama tehlikesi var

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.