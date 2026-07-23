Tır dorsesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hatay'da tır dorsesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Erzin-Osmaniye Otoyolu üzerindeki Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Tır dorsesinde çıkan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri büyümeden kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, gerekli emniyet tedbirleri de alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı