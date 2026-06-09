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Tır dorsesinde 7 kaçak göçmen yakalandı

Tır dorsesinde 7 kaçak göçmen yakalandı
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Hatay'da polis ekiplerinin operasyonunda tır dorsesinde 7 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatör tutuklandı ve sürücüye 40 bin TL ceza kesildi.

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda tır dorsesinde 7 göçmen yakalanırken, organizatör şahsa trafik kurallarını ihlalden 40 bin TL ceza uygulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Çalışmalar kapsamında; 8 Haziran tarihinde Dörtyol-Erzin yolunda takip neticesinde durdurulan tırın dorse kısmında arama yapıldı. Yapılan aramada, Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 7 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalanarak gözaltına alındı ve şahıs sevk edildiği makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 40 bin TL idari para cezası yazılarak araçlar trafikten men edildi. Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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