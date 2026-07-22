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Trafik kazasında ağır yaralanan tarım işçisi öldü

Trafik kazasında ağır yaralanan tarım işçisi öldü
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Reyhanlı-Kırıkhan yolunda tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet Ezer, hastanede hayatını kaybetti.

Hatay'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan 41 yaşındaki Mehmet Ezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kaza, geçtiğimiz gün Reyhanlı - Kırıkhan yolunda yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan yolcu minibüsü devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada 1'i ağır 5 işçi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 41 yaşındaki Mehmet Ezer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Ezer'in gün içerisinde Reyhanlı ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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