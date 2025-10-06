Haberler

Hatay'da Tankerle Çarpışan Hafif Ticari Araçta 3 Yaralı

Hatay'da Tankerle Çarpışan Hafif Ticari Araçta 3 Yaralı
Güncelleme:
İskenderun - Adana otoyolu üzerindeki serbest bölgede meydana gelen kazada, tankerle çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İskenderun - Adana otoyolu üzeri Erzin ilçesinde bulunan serbest bölgede yaşandı. Seyir halindeki FİA marka hafif ticari araç, tanker ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı
