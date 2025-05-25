Hatay'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Hatay'da Takla Atan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı
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Antakya ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atarak yan yatan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi kavşağında yaşandı. O. K. (38) idaresindeki 31 AIC 987 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan yattı. Kazada sürücü ve araçta bulunan B.K. (18), G.Ç. (30) ve H.Ç. (40) yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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