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Hatay'da takla atan araçta 3 kişi yaralandı

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Hatay'ın Hassa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir araç takla atarak ters döndü ve içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da takla atarak ters dönen araçtaki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Hatay- Gaziantep yolu Hassa ilçesi girişinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 31 ARU 131 otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan; M.E.B., S.E.B. ve O.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Aracın hurdaya döndüğü kazada 3 kişi hastanede tedavi altına aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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