Hatay'da Sokak Köpekleri 70 Tavuğu Telef Etti

Hatay'da bahçeye giren sokak köpekleri, kümesteki 70 tavuğu telef etti. Hobi amaçlı beslediği tavukları telef olan Rasim Alban, bölgedeki sokak köpeklerinin toplanması için yetkililerden yardım istedi.

Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesi'nde kaynakçılık yaparak geçimini sağlayan yaşayan 56 yaşındaki Rasim Alban'ın, hobi amaçlı beslediği tavuklarının bulunduğu kümese sokak köpekleri saldırdı. Mesai bitiminde evine geldiğinde kümesteki 100 tavuğundan 70'inin telef olduğunu gören Alban, durum karşısında üzüntü yaşadı. Geriye kalan 30 tavuğunun güvenliği için işe gidemeyen Alban, bölgedeki sokak köpeklerinin toplanması için yetkililerden yardım istedi.

Kümesin bulunduğu bahçeye giren sokak köpeklerinin halen ağaçların altında olduğunu belirten Alban, köpeklerin kendisine de saldırgan tavırlar sergilediğini belirerek, "Ben hobi olarak yüz adet tavuk aldım. Hepsini büyüttüm, evcilleştirdim. İşe gittiğim sırada bahçeye giren sokak köpekleri 70 tavuğumu telef etti. Büyük bir şok yaşadım. O günden beri kendime gelemedim" dedi.

Tavukların güvenliği için işe gidemediğini dile getiren Alban, "Ben hayvan severim, tavuklarıma kendi elimle yem veriyordum. Ancak bu olaydan sonra ne işime gidebiliyorum ne de bahçeye rahatlıkla çıkabiliyorum. Köpekler halen orada. Tavuklarımın güvende olması için bu hayvanların buradan alınmasını istiyorum" diye konuştu. - HATAY