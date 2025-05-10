Hatay'da Silahla Vurulmuş Bir Kişi Ölü Bulundu
Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi evinde silahla vurulmuş olarak bulundu. Halil T. adlı şahsın intihar etmiş olabileceği düşünülüyor. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Hatay'da bir kişi evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Payas ilçesi İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Halil T. (33) isimli şahıs evinde silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Şahsın cenazesi olay yerindeki ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracıyla morga kaldırıldı. Şahsın intihar ettiği düşünülürken, silahın olay yerinde olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa