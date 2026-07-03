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Antakya'da aracın motorundan alevler yükseldi

Antakya'da aracın motorundan alevler yükseldi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta hasar oluştu.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi'nde yaşandı.Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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