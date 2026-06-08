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Kırıkhan'da otomobil yangını

Kırıkhan'da otomobil yangını
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı yanan otomobil, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma olmazken araçta hasar meydana geldi.

Hatay'da seyir halindeyken motor kısmı alevlere teslim olan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Yangın; Kırıkhan ilçesinde Saylak Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında araçta hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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