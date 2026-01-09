Haberler

Alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangın sonucunda araç kullanılmaz hale geldi, ancak can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Hatay'da seyir halindeyken yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevreye sıçramadan söndürüldü. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
