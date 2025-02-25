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Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Hatay'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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İskenderun'da seyir halindeyken alev alan Fiat Tofaş marka otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesine rağmen kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan Tofaş marka otomobil, yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi gişeler mevkiinde yaşandı. Seyir halindeyken yanmaya başlayan Fiat Tofaş marka otomobil kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alev topunda dönen otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken Fiat Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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