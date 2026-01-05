Dörtyol'da otomobil yangını
Hatay'da Dörtyol ilçesinde seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanma veya can kaybı yaşanmazken araçta hasar oluştu.
Yangın; Dörtyol ilçesi Pekmezci Yaylası mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobili sarmadan altına alındı. Yaralanma ve can kaybı yaşanmayan yangında araçta hasar oluştu - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa