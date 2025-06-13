Hatay'da Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü
Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bazı saman balyaları zarar gördü.
Hatay'da samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında saman balyaları zarar görürken, alevler büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa