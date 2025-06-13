Hatay'da Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü

Hatay'da Samanlık Yangını Büyümeden Söndürüldü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde bir samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında bazı saman balyaları zarar gördü.

Hatay'da samanlıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta yaşandı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangında saman balyaları zarar görürken, alevler büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Emre Mor'dan sürpriz transfer

Emre Mor'dan sürpriz transfer
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!

Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!
75 yaşındaki adam karısını öldürüp intihar etti

Yaşlı çiftin tartışması kanlı bitti! Karısını öldürüp intihar etti
Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha an meselesi

Eşi İstanbul'dan fotoğraf paylaştı! Cimbom'a bir dünya yıldızı daha
İsrail, İran Devrim Muhafızları Komutanını öldürdü

İran can damarından vuruldu! İsrail, kritik ismi öldürdü
Justin Bieber'ın davranışları endişe yarattı! Vasilik gündemde

Ünlü şarkıcı hakkında korkutan iddia! Akıl sağlığı sorgulanıyor
Okulda silahlı saldırı! Rehberlik öğretmeni hayatını kaybetti

Okulda dehşet! Tüfekle vurulan öğretmen hayatını kaybetti
Hindistan'daki uçak kazasından sağ kurtulan yolcu: Etrafımda cansız bedenler vardı

Faciadan sağ kurtulmayı başardı! Anlattıkları tüyler ürpertici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.