Üye Girişi
Haberler
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı

Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı

Hatay'da Patpat Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü 10 Yaşındaki Çocuğu Ezdi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 14 yaşındaki bir çocuğun kullandığı patpat, 10 yaşındaki Danyel Aslan'a çarparak feci bir kazaya yol açtı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı çocuk hastaneden taburcu olurken, aile 14 yaşındaki sürücüden şikayetçi olmadı.

14 yaşındaki çocuğun kullandığı patpatın 10 yaşındaki çocuğu ezdiği feci kaza kamerada

HATAY - Hatay'da 14 yaşındaki çocuk sürücünün kullandığı patpatın 10 yaşındaki çocuğu feci şekilde ezdiği kaza kameraya yansıdı.

Kaza, Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle içerisinde patpat ismi verilen tarım aracıyla gezintiye çıkan 14 yaşındaki çocuk, aracın kontrolünü kaybederek 10 yaşındaki Danyel Aslan isimli çocuğu ezdi. Feci kazada çocuğun patpatın altında kalarak ezildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; çocuk sürücünün kullandığı patpatın 10 yaşındali çocuğa çarptığı ve kazanın ardından 2 çocuğun olay yerinden kaçtığı görüldü. Yaralı çocuk hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailenin ise 14 yaşındaki çocuk sürücüden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Hatay'da Patpat Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü 10 Yaşındaki Çocuğu Ezdi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - 3.Sayfa
img

Ünlü otomotiv şirketi iflas ediyor
img

Ümit Erdim, asla oynamayacağı o rolü açıkladı!
img

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik

Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.