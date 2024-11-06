Hatay'da Patates Çuvallarında 380 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Hatay'da polis ekipleri tarafından Zeytin Dalı Harekat Kapısı'nda Suriye'den Dubai'ye gidecek olan tırda patates çuvalları içerisine gizlenmiş 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Hatay Valiliği'nin paylaştığı bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 Kasım'da Kumlu Zeytin Dalı Harekat Kapısı'nda Suriye'den Dubai'ye gidecek patates yüklü tıra ait konteynerde ihbara istinaden arama yaptı. Yapılan aramada, patates yüklü tırda 380 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. - HATAY