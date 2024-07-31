Hatay'da park halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeyken çıkan yangın sonucu Tofaş marka otomobil kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Hatay'da park halindeyken yanan Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Tanışma Mahallesinde meydana geldi. Park halindeyken alevlere telsim olan Tofaş marka otomobili gören araç sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken araç kullanılmaz hale geldi. - HATAY