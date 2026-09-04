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Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Hatay'da Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
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Hatay'ın Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'ndeki deprem konutları mevkiinde yaşandı. Park halinde bulunan otomobil bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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