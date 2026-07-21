Antakya'da takla atan aracın sürücüsü yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla atarak ters döndü. Sürücü yaralandı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza; Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarpan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Yaralı sürücü hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı