Hatay'da Operatörden Cesur Yangın Müdahalesi

Hatay'da bir şantiyede çıkan yangında, operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle alevlerin arasına dalarak yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı. Bu hızlı müdahale, alevlerin diğer konteynerlere sıçramasını önledi.

HATAY (İHA) – Hatay'da alevlerin arasına dalan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı. Operatör Oluç'un hızlı müdahalesi alevlerin diğer konteynerlere sıçramasının önüne geçti.

Yangın, Antakya ilçesi Alazı Mahallesi'nde bulunan bir şantiyede yaşandı. Şantiyede bulunan bir konteyner da, bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Şantiyede bulunan işçiler, yanan konteynere müdahale etmeye başladılar. Şantiye içerisinde çalışan operatör Özkan Oluç, iş makinesiyle alevlerin arasına dalarak konteyneri uçurumdan yuvarladı. Alevlerin arasına dalan operatörün, konteyneri uçurumdan yuvarladığı anlar kameraya yansıdı. Uçurumdan yuvarlanan konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Oluç'un hızlı müdahalesiyse alevlerin diğer konteynerlere sıçramasının önüne geçti.

"Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım"

Alevlerin arasına dalarak yanan konteyneri uçurumdan yuvarlayan operatör Özkan Oluç, "Konteyner da yangın çıktı. Önce arkadaşlara baktık ve içeride kimsenin olmadığını gördük. Yangın diğer konteynerlere sıçramasın diye iş makinesiyle konteyneri aşağıya saldım. Konteynerlere sıçramasın, can ve mal kaybı olmasın diye aniden iş makinesiyle yanan konteyneri aşağıya attım. Kimseye bir şey olmadı. İş makinesiyle konteyneri direk aşağıya saldım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
