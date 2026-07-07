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Oğlak otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan kadın, volkanik arazide aranıyor

Oğlak otlatmaya çıktıktan sonra kaybolan kadın, volkanik arazide aranıyor
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Hatay'ın Hassa ilçesinde sabah oğlak otlatmaya çıkan 46 yaşındaki Naciye Kıran, volkanik arazideki yarıklara düşmüş olabileceği şüphesiyle aranıyor. Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu.

Hatay'da sabah saatlerinde oğlak otlatmaya çıkan ve yarıkların yer aldığı volkanik arazide kaybolan 46 yaşındaki Naciye Kıran, vatandaşlar ve ekipler tarafından aranıyor.

Hassa ilçesi Haydarlar Mahallesi'nde yaşayan 46 yaşındaki Naciye Kıran sabah saatlerinde oğlak atlatmaya meraya çıktı. Bir süre sonra oğlaklar eve dönse de Kıran dönmedi. Kardeşinden haber alamayan Ayşe Kıran, durumu ailesine bildirerek aramaya başladı. Durumun ihbar edilmesi üzerien bölgeye; itfaiye, AFAD ve jandarma sevk edildi. Volkanik arazide yer alan meradaki yarıklar içerisine düşmüş olabileceği tahmin edilen kadını bulmak için arama çalışmaları başladı. Saat 12.00 sıralarında başlayan arama çalışmalarını ekipler ve vatandaşlar sürdürüyor.

Ablasının sabah saatlerinde oğlak otlatmaya çıktığını ve sonrasında kaybolduğunu ifade eden Ayşe Kıran, "Sabah oğlağı alıp gitti. Gittikten sonra 10 dakika sonra beni aradı, oğlağın topal olduğunu ve abim gile bıraktığını söyledi. Oğlak kırkacaktık saat 09.00'u geçti ama gelmedi. Oğlaklar geldi, kendi gelmedi. Normalde oğlakla beraber geliyordu. Telefonu vardı, ilk başta çaldı şu anda çalmıyor. 10 dakika sonra aradım kapalıydı. Sonra da aramaya başladım. Gelinimize görüp, görmediğini sordum. Gelinimiz görmediğini söyledi. Aradım, baktım en son görüldüğü yerde bulamadım. Evde de bulamadım. Aramaya başladık, en son gölün orada görmüşler. Aradık bulamadık, yer yarıldı içine girdi bu işte bir iş var" dedi.

Otlatmaya çıkardığı sürünün eve dönmesine rağmen yeğeninin eve dönmediğini ifade eden Adem Haydaroğullar, "Sabahleyin keçi sürüsünü otlatmaya çıkan yeğenim, 10'a doğru eve getiriyor. Sürü eve geliyor ama kız eve gelmiyor. Ardından da herkese haber verdi. Biz de resmi kurumlara haber verdik. Bu mıntıkada görüldü" dedi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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