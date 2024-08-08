Hatay'da ocakta unutulan tavanın neden olduğu yangın evde hasara neden oldu
Hatay'ın Kumlu İlçesi'nde bulunan bir evde, ocakta unutulan tavanın neden olduğu yangın sonucunda mutfak zarar gördü ve evde hasar oluştu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Hatay'da ocakta unutulan tavanın neden olduğu yangın evde hasara neden oldu.
Yangın, Kumlu İlçesi Gökçeoğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Tavanın ocakta unutulmasıyla başlayan yangında kısa sürede mutfak zarar gördü. İhbar üzerine eve giden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY